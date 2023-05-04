Санников Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Санников Антоний Никитович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1831
Сын: Санников Александр Никитович
Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова
Рождение ребёнка
08.05.1834
Дочь: (Санникова) Гликерия Никитовна
Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова
Рождение ребёнка
01.10.1835
Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова
Рождение ребёнка
18.07.1837
Дочь: (Санникова) Анна Никитовна
Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова
Рождение ребёнка
28.10.1838
Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова
Рождение ребёнка
01.03.1841
Сын: Санников Феофилакт Никитович
Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова
Рождение ребёнка
02.11.1842
Дочь: (Санникова) Матрона Никитовна
Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова