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Санников Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1815

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1815

Отец: Санников Иван Васильевич

Мать: Санникова Матрена Николавна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Пелагея Осипова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санников Антоний Никитович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1831

Сын: Санников Александр Никитович

Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова

Рождение ребёнка
08.05.1834

Дочь: (Санникова) Гликерия Никитовна

Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.10.1835

Сын: Санников Сергей Никитов

Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
18.07.1837

Дочь: (Санникова) Анна Никитовна

Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1838

Сын: Санников Зиновий Никитов

Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1841

Сын: Санников Феофилакт Никитович

Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.11.1842

Дочь: (Санникова) Матрона Никитовна

Мать ребёнка: Санникова Пелагея Осипова

Санниково, Можгинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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