Долбенёв Павел Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Долбенёв Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1905
Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
До 1905
Дочь: Пелагея Павловна
Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долбенёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ключёва Анна Павловна
Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долбенёв Афанасий Павлович
Мать ребёнка: Долбенёва ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Склёмина Прасковья Павловна
Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глазкова Фёкла Павловна
Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1939