Долбенёв Павел Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолбенёв Павел Семёнович

Долбенёв Павел Семёнович

avatar

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1939

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Долбенёв Семён

Мать: не указана

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.02.1905

Сын: Долбенёв Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
До 1905

Дочь: Пелагея Павловна

Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Долбенёв Андрей Павлович

Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбенёва ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ключёва Анна Павловна

Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долбенёв Афанасий Павлович

Мать ребёнка: Долбенёва ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Склёмина Прасковья Павловна

Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глазкова Фёкла Павловна

Мать ребёнка: Долбенёва Наталья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долбенёва Наталья Григорьевна

Смерть
Около 1939
Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close