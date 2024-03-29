Кривенков Максим Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.2014
Дочь: Кривенкова Амелия Максимовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.2016
Сын: Кривенков Семён Максимович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности