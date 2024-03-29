Кривенков Максим Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенков Максим Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.2014

Дочь: Кривенкова Амелия Максимовна

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Рождение ребёнка
30.07.2016

Сын: Кривенков Семён Максимович

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