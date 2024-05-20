Вульф Мария Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вульф Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

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Дети

1923 г.р.
1925 г.р.
1930 г.р.
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Добавил:

БО
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вульф Якоб Егорович

Рождение ребёнка
23.12.1923

Сын: Вульф Яков Яковлевич

Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Вульф) Мария Якобовна

Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Вульф) Христина Якобовна

Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1957
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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