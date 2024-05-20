Вульф Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1957
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вульф Якоб Егорович
Рождение ребёнка
23.12.1923
Сын: Вульф Яков Яковлевич
Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Вульф) Мария Якобовна
Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Вульф) Христина Якобовна
Отец ребёнка: Вульф Якоб Егорович
Смерть
1957
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область