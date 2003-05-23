Пастухов Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухов Иван Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.2003

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.2003

Отец: Пастухов Максим Александрович

Мать: не указана

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