Козин Александр Владимирович 09.05.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКозин Александр Владимирович

Козин Александр Владимирович

Место рождения

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Дата рождения

09.05.1965

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1965

Отец: Козин Владимир Михайлович

Мать: Козина (Макрушина) Людмила Николаевна

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижняя Тура, Нижнетуринский, Свердловская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.