Чаринцев Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Чаринцев Василий Иванович
Мать: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
05.05.1865
Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
04.04.1872
Дочь: Чаринцева Евфимия Яковлевна
Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
09.05.1874
Сын: Чаринцев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Чаринцев Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
07.10.1883
Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно