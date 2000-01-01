Чаринцев Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧаринцев Яков Васильевич

Чаринцев Яков Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Чаринцев Василий Иванович

Мать: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
05.05.1865

Сын: Чаринцев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1867

Сын: Чаринцев Антон Яковлевич

Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
04.04.1872

Дочь: Чаринцева Евфимия Яковлевна

Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
09.05.1874

Сын: Чаринцев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Чаринцев Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
07.10.1883

Сын: Чаринцев Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Тропина Евдокия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тропина Евдокия Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close