Золото Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1885
Дата смерти16.09.1885
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1885
Николаевская Церковь,м/к-1885г.лист-184,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-185.
Крещение
25.05.1885
ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-185,м/к-1885г.лист-184,зап-15. | Godparents:Новокаракубские поселяне ;Золото Семен Лазарьевич и Шервали Лазарь
Похороны
16.09.1885
Смерть
16.09.1885
Причина смерти: Болезнь-от кашля | Николаевская церковь,м/к-1885г.лист-219,зап.-24,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-330.