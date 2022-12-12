Дувидзон Иона
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Рабинович Фрэйда
Мать ребёнка: Дувидзон Молка
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Нэся
Мать ребёнка: Дувидзон Молка
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мильмейстер Роза Ивановна
Мать ребёнка: Дувидзон Молка
Смерть
Неизвестно
Ме
Причина смерти: Холокост