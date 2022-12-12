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Дувидзон Иона

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Место рождения

Меджибож, Хмельницька область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Рабинович Фрэйда

Мать ребёнка: Дувидзон Молка

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Нэся

Мать ребёнка: Дувидзон Молка

Меджибож, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мильмейстер Роза Ивановна

Мать ребёнка: Дувидзон Молка

Меджибож, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
Ме
Причина смерти: Холокост
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