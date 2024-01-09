Хабаров Сергей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.03.1954
Дочь: Костромина Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
01.01.1956
Сын: Хабаров Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
02.11.1957
Рождение ребёнка
07.12.1959
Сын: Хабаров Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1962
Рождение ребёнка
01.11.1964
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ртищева Валентина Сергеевна
Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно