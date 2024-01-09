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Хабаров Сергей Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
1956 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1954

Дочь: Костромина Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Хабаров Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
02.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
07.12.1959

Сын: Хабаров Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
03.01.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ртищева Валентина Сергеевна

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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