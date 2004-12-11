Рощина (Рощина) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рощина (Рощина) Надежда Константиновна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.08.1914

Дата смерти

11.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914

Отец: Рощин Константин

Мать: Соловьева Александра Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.07.1932

Сын: Крутиков Леонид Александрович

Отец ребёнка: Крутиков Александр Павлович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крутиков Александр Павлович

Бракосочетание
28.05.1965

Муж: Крутиков Александр Павлович

Смерть
11.12.2004
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище
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