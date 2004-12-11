Рощина (Рощина) Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рождения21.08.1914
Дата смерти11.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1914
Отец: Рощин Константин
Рождение ребёнка
23.07.1932
Сын: Крутиков Леонид Александрович
Отец ребёнка: Крутиков Александр Павлович
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крутиков Александр Павлович
Бракосочетание
28.05.1965
Смерть
11.12.2004
Причина смерти: Сердечная недостаточность
Похороны
Неизвестно
Щербинское кладбище