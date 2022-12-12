Крупнова Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения10.01.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
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Рождение
10.01.1895 ст.
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1895-1898 годы. 10 января 1895 год родилась Анна. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеева. Вос... Показать все
Образование
С 1908 по 1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище.
Образование
До 1908
Братковское земское училище.
Работа или профессия
После 1914
Учительница в Кадниковском и Вологодском уездах.
Смерть
Неизвестно