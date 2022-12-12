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Крупнова Анна Александровна

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Место рождения

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

10.01.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1895 ст.

Отец: Крупнов Александр Андреевич

Мать: Крупнова Анфиса Алексеевна

Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрические книги Николаевской Елданской церкви Вологодского уезда за 1895-1898 годы. 10 января 1895 год родилась Анна. Родители: псаломщик сей церкви Александр Андреев Крупнов и Анфиса Алексеева. Вос... Показать все
Образование
С 1908 по 1912
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Вологодское Епархиальное женское училище.
Образование
До 1908
Братково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Братковское земское училище.
Работа или профессия
После 1914
Учительница в Кадниковском и Вологодском уездах.
Смерть
Неизвестно
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