Постникова Елена Юрьевна
Место рожденияРеспублика Коми, Архангельская область
Дата рождения30.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1987
Республика Коми, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.2007
Дочь: Литвиненко Алина Алеексеевна
Отец ребёнка: Литвиненко Алексей Сергеевич
Великий Новогород
Рождение ребёнка
22.11.2011
Сын: Литвиненко Ярослав Алексеевич
Отец ребёнка: Литвиненко Алексей Сергеевич
Великий Новгород