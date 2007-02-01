Постникова Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова Елена Юрьевна

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Место рождения

Республика Коми, Архангельская область

Дата рождения

30.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1987

Отец: Постников Юрий Альбертович

Мать: Постникова Людмила Геннадьевна

Республика Коми, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.2007

Дочь: Литвиненко Алина Алеексеевна

Отец ребёнка: Литвиненко Алексей Сергеевич

Великий Новогород
Рождение ребёнка
22.11.2011

Сын: Литвиненко Ярослав Алексеевич

Отец ребёнка: Литвиненко Алексей Сергеевич

Великий Новгород
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