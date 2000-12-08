Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна
Место рожденияс. Купряково, Шахтолинский р-он, Читинская обл.
Дата рождения07.11.1934
Дата смерти08.12.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.05.1959
Дочь: Титова (Алёночкина) (Неронова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Неронов Владимир Филимонович
Рождение ребёнка
15.10.1964
Сын: Неронов Игорь Владимирович
Отец ребёнка: Неронов Владимир Филимонович
Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.05.1968
Сын: Неронов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Неронов Владимир Филимонович
Смерть
08.12.2000
Причина смерти: 5 инфаркт