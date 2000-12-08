Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронова (Пермякова) Галина Ефимовна

Место рождения

с. Купряково, Шахтолинский р-он, Читинская обл.

Дата рождения

07.11.1934

Дата смерти

08.12.2000

Пол

Женский

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неронов Владимир Филимонович

Рождение ребёнка
04.05.1959

Дочь: Титова (Алёночкина) (Неронова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Неронов Владимир Филимонович

Рождение ребёнка
15.10.1964

Сын: Неронов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Неронов Владимир Филимонович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
13.05.1968

Сын: Неронов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Неронов Владимир Филимонович

Смерть
08.12.2000
Причина смерти: 5 инфаркт

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