Попков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1953
Дата смерти20.09.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Усурийский край,г.Ворошилов
Бракосочетание
11.08.1973
Московская обл. Лотошинский р-он,д. Кульпино
Рождение ребёнка
18.06.1975
Дочь: Попкова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Маклашова Елена Константиновна
г. Москва
Смерть
20.09.1984
Московская обл., Волоколамск, д.Володино авария