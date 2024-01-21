Попков Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1953

Дата смерти

20.09.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Усурийский край,г.Ворошилов
Бракосочетание
11.08.1973

Жена: Маклашова Елена Константиновна

Московская обл. Лотошинский р-он,д. Кульпино
Рождение ребёнка
18.06.1975

Дочь: Попкова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Маклашова Елена Константиновна

г. Москва
Смерть
20.09.1984
Московская обл., Волоколамск, д.Володино авария

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