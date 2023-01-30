Пихин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1890 ст.
Сын: Пихин Валериан Александрович
Мать ребёнка: Пихина (Ордина) Марья Степановна
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно