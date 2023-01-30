Пихин Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихин Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пихина (Ордина) Марья Степановна

Рождение ребёнка
25.05.1890 ст.

Сын: Пихин Валериан Александрович

Мать ребёнка: Пихина (Ордина) Марья Степановна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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