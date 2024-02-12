Шамсутдинов Руслан Шамсутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Руслан Шамсутдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсутдинов Гаджихан Русланович

Мать ребёнка: Магомедова Хадижат Магомедсаидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсутдинов Умахан Русланович

Мать ребёнка: Магомедова Хадижат Магомедсаидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шамсутдинов Шамсутдин Русланович

Мать ребёнка: Магомедова Хадижат Магомедсаидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магомедова Хадижат Магомедсаидовна

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