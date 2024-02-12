Шамсутдинов Руслан Шамсутдинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсутдинов Гаджихан Русланович
Мать ребёнка: Магомедова Хадижат Магомедсаидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсутдинов Умахан Русланович
Мать ребёнка: Магомедова Хадижат Магомедсаидовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамсутдинов Шамсутдин Русланович
Мать ребёнка: Магомедова Хадижат Магомедсаидовна
Бракосочетание
Неизвестно