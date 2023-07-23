Демидов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демидов Василий Львович

Мать: Демидова Неонила Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Александр (?) Николаевич

Мать ребёнка: Татаринова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Владимир (?) Николаевич

Мать ребёнка: Татаринова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демидов Константин Николаевич

Мать ребёнка: Татаринова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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