Демидов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демидов Василий Львович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Александр (?) Николаевич
Мать ребёнка: Татаринова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Владимир (?) Николаевич
Мать ребёнка: Татаринова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демидов Константин Николаевич
Мать ребёнка: Татаринова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно