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Рево Сергей

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Место рождения

Фрунзе, Киргизия

Дата рождения

03.08.1967

Дата смерти

24.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967

Отец: Рево Евгений Владимирович

Мать: не указана

Фрунзе, Киргизия
Фрунзе-Бишкек Киргизия
Рождение ребёнка
28.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казахстан
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Рождение ребёнка
12.06.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казахстан
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Рождение ребёнка
09.03.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Казахстан
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Алматы, Казахстан
Алматы, Казахстан
Смерть
24.09.2020
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан
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