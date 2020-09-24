Рево Сергей
Место рожденияФрунзе, Киргизия
Дата рождения03.08.1967
Дата смерти24.09.2020
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1967
Отец: Рево Евгений Владимирович
Мать: не указана
Фрунзе, Киргизия
Фрунзе-Бишкек Киргизия
Рождение ребёнка
28.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казахстан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.06.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казахстан
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Казахстан
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Алматы, Казахстан
Алматы, Казахстан
Смерть
24.09.2020
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан
Сарыозек, Алматинская область, Казахстан