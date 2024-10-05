Петрухина Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрухина Мария Александровна

Петрухина Мария Александровна

Место рождения

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Севостиан Фёдорович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Петрухин Михаил Севостьянович

Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Петрухин Иван Севостьянович

Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908 ст.

Дочь: Петрухина Мария Севостьяновна

Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.

Дочь: Петрухина Варвара Севостьяновна

Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.

Сын: Петрухин Егор Севостьянович

Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович

Верхнее Касимово, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.