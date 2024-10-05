Петрухина Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Петрухин Михаил Севостьянович
Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Петрухин Иван Севостьянович
Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович
Рождение ребёнка
1908 ст.
Дочь: Петрухина Мария Севостьяновна
Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович
Рождение ребёнка
27.11.1912 ст.
Дочь: Петрухина Варвара Севостьяновна
Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович
Рождение ребёнка
24.11.1915 ст.
Сын: Петрухин Егор Севостьянович
Отец ребёнка: Петрухин Севостиан Фёдорович
Смерть
Неизвестно