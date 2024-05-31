Шатова Агафья Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Шатова Марфа Антонова
Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шатов Яков Антонович
Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Шатов Иван Антонович
Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович
Рождение ребёнка
15.06.1870
Дочь: Шатова Феврония Антонова
Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович
Рождение ребёнка
14.01.1874
Сын: Шатов Мина (Миша) Антонов
Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович
Смерть
Неизвестно