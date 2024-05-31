Шатова Агафья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатова Агафья Трофимовна

Шатова Агафья Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Шатов Никита Антонович

Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Шатова Марфа Антонова

Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шатов Яков Антонович

Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Шатов Иван Антонович

Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович

Рождение ребёнка
15.06.1870

Дочь: Шатова Феврония Антонова

Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович

Рождение ребёнка
14.01.1874

Сын: Шатов Мина (Миша) Антонов

Отец ребёнка: Шатов Антон Антипович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.