Бардахов Вячеслав Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бардахов Вячеслав Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1948

Дата смерти

04.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гребенкина Людмила Геннадьевна

Развод
28.05.1975

Жена: Гребенкина Людмила Геннадьевна

Смерть
04.04.2011
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