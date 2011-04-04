Бардахов Вячеслав Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1948
Дата смерти04.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гребенкина Людмила Геннадьевна
Развод
28.05.1975
Смерть
04.04.2011