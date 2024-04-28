Угланов Фёдор Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Угланов Фёдор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

1933 г.р.
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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Романова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
06.12.1933

Сын: Угланов Игорь Федорович

Мать ребёнка: (Романова) Татьяна Михайловна

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