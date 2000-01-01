Стефанида Андрианова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Андриан Евстигнеев
Мать: Наталья Карпова
Рождение ребёнка
15.03.1846
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Евдокимов Роман Никитин
Бракосочетание
25.08.1846
Рождение ребёнка
13.04.1851
Сын: Евдокимов Фёдор Романович
Отец ребёнка: Евдокимов Роман Никитин
Рождение ребёнка
10.10.1853
Сын: Евдокимов Николай Романович
Отец ребёнка: Евдокимов Роман Никитин
Смерть
Неизвестно