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Стефанида Андрианова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Андриан Евстигнеев

Мать: Наталья Карпова

Рождение ребёнка
15.03.1846

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Евдокимов Роман Никитин

Бракосочетание
25.08.1846

Муж: Евдокимов Роман Никитин

Рождение ребёнка
13.04.1851

Сын: Евдокимов Фёдор Романович

Отец ребёнка: Евдокимов Роман Никитин

Рождение ребёнка
10.10.1853

Сын: Евдокимов Николай Романович

Отец ребёнка: Евдокимов Роман Никитин

Смерть
Неизвестно
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