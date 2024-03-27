Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зайнагабдинов Лутфулла
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Закия Габдрахимовна
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля
Рождение ребёнка
1933
Сын: Зайнагабдинов Асгат Габдрахимович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля
Рождение ребёнка
1937
Сын: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля
Рождение ребёнка
1956
Сын: Зайнагабдинов Ахмат Габдрахимович
Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля
Смерть
Неизвестно