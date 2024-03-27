Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайнагабдинов Габдрахим Лутфуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зайнагабдинов Лутфулла

Мать: не указана

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Закия Габдрахимовна

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1933

Сын: Зайнагабдинов Асгат Габдрахимович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1937

Сын: Зайнагабдинов Зинур Габдрахимович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1956

Сын: Зайнагабдинов Ахмат Габдрахимович

Мать ребёнка: Зайнагабдинова Камиля

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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