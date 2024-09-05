Еганова Соломония Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.1882 ст.
Отец ребёнка: Еганов Сергей Федорович
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.
Дочь: Еганова Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Еганов Сергей Федорович
Смерть
Неизвестно