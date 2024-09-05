Еганова Соломония Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганова Соломония Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еганов Сергей Федорович

Рождение ребёнка
27.09.1882 ст.

Сын: Еганов Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Еганов Сергей Федорович

Смирное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
06.11.1883 ст.

Дочь: Еганова Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Еганов Сергей Федорович

Смирное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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