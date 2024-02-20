Пчелина (Ефремова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПчелина (Ефремова) Нина

Пчелина (Ефремова) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1948

Пол

Женский

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пчелин Николай

Рождение ребёнка
16.02.1970

Дочь: (Пчелина) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Пчелин Николай

Рождение ребёнка
15.11.1971

Дочь: (Пчелина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пчелин Николай

Рождение ребёнка
27.05.1978

Сын: Пчелин Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Пчелин Николай

Мы используем куки для улучшения работы сайта.