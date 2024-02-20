Пчелина (Ефремова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пчелин Николай
Рождение ребёнка
16.02.1970
Дочь: (Пчелина) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Пчелин Николай
Рождение ребёнка
15.11.1971
Дочь: (Пчелина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пчелин Николай
Рождение ребёнка
27.05.1978
Отец ребёнка: Пчелин Николай