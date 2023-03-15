Степанов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанов Иван

Степанов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Дата смерти

18.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: Степанов Геннадий

Мать: Валентина

Смерть
18.05.1973
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close