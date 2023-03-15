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Степанов Иван
Степанов Иван
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1959
Дата смерти
18.05.1973
Пол
Мужской
Отец
Степанов Геннадий
1926 г.р.
Мать
(Степанова) Валентина
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец:
Степанов Геннадий
Мать:
Валентина
Смерть
18.05.1973
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