Боровкова (Серебрякова) Ираида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1931
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.05.2000
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно