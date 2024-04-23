Боровкова (Серебрякова) Ираида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Серебрякова) Ираида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1931

Отец: Серебряков Михаил Константинович

Мать: Серебрякова (Зорина) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
09.05.2000

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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