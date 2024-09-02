Солдатенко Артемий Григорьеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Содатенко Тарас Артемьевич
Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенко Иван Артемьевич
Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенко Георгий Артемьевич
Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенко Петр Артемьевич
Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатенко Ольга Артемьевна
Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.01.1923
Дочь: Сергеевич (Солдатенко) Евгения Артемьевна
Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна
Смерть
1937