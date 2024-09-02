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Солдатенко Артемий Григорьеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Содатенко Тарас Артемьевич

Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенко Иван Артемьевич

Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенко Георгий Артемьевич

Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенко Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатенко Ольга Артемьевна

Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна

Рождение ребёнка
08.01.1923

Дочь: Сергеевич (Солдатенко) Евгения Артемьевна

Мать ребёнка: Солдатенко (Рыженкова) Просковья Павловна

Смерть
1937

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