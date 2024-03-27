Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абсалямов Сахаутдин (Сахау) Галяутдинович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1919

Дата смерти

14.08.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Абсалямов Галяутдин

Мать: Абсалямова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Абсалямова Зугра Закировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Сын: Абсалямов Зинур Тахаувич (Сахаутдинович)

Мать ребёнка: Абсалямова Зугра Закировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
14.08.1953
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Рождение ребёнка
1953

Дочь: Марьям Сахаутдиновна

Мать ребёнка: Абсалямова Зугра Закировна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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