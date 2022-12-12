Петряшев Евфим Силин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1880 ст.
Отец: Петряшев Сила
Мать: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
25.04.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
25.04.1904 ст.
Жена: не указана
Место жительства
25.04.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Смерть
Неизвестно