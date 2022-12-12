Петряшев Евфим Силин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшев Евфим Силин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: Петряшев Сила

Мать: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
25.04.1904 ст.

Жена: Петряшева Наталья Стефанова

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Бракосочетание
25.04.1904 ст.

Жена: не указана

Кобыльск, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
25.04.1904 ст.
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5NXC?i=86&cat=1323325
Смерть
Неизвестно
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