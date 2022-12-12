Маркова (Андреева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Андреева) Людмила

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.07.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1931

Отец: Андреев Григорий

Мать: Андреева Анна

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Рождение ребёнка
07.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марков Лев

Москва, город федерального значения Москва
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марков Лев

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Смерть
Неизвестно
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