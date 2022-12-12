Маркова (Андреева) Людмила
Место рождения
Дата рождения09.07.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1931
Отец: Андреев Григорий
Мать: Андреева Анна
Москва, Россия
Рождение ребёнка
07.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марков Лев
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марков Лев
Москва, Россия
Смерть
Неизвестно