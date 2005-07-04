Головин Георгий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин Георгий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.04.1978

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головина Анна Ивановна

Смерть
28.04.1978
Россия, Кировская область, Лебяжский район, деревня Чупраки
Похороны
Неизвестно
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Мелянда
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