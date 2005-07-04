Головин Георгий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.04.1978
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Головина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Головина Анна Ивановна
Смерть
28.04.1978
Россия, Кировская область, Лебяжский район, деревня Чупраки
Похороны
Неизвестно
Россия, Кировская облась, Лебяжский район, деревня Мелянда