Мосиенко Анна (Арина) Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1923
Сын: Мосиенко Григорий Иванович
Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Енина Ивановна
Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович
Рождение ребёнка
1935
Сын: Мосиенко Василий Иванович
Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно