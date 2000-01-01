Мосиенко Анна (Арина) Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко Анна (Арина) Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1923

Сын: Мосиенко Григорий Иванович

Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович

Рождение ребёнка
1928

Сын: Мосиенко Иван Иванович

Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Енина Ивановна

Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович

Рождение ребёнка
1935

Сын: Мосиенко Василий Иванович

Отец ребёнка: Мосиенко Иван Макарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Иван Макарович

Смерть
Неизвестно
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