Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Евдокимовна

Место рождения

Дорохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

04.01.1834

Дата смерти

23.03.1906

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1832 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1834

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Дорохново, Новоржевский уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
05.10.1850

Муж: Алексей Иванович

Барута, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Церковь погоста Барута
Рождение ребёнка
01.10.1856

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
30.10.1861

Сын: Никандр

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1866

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.06.1869

Сын: Федор

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
29.09.1872

Дочь: Левченкова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Иванович

Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
23.03.1906
Слизино, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Похороны
Неизвестно
Барута, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Погост Барута
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