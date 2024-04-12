Татьяна Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения04.01.1834
Дата смерти23.03.1906
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.10.1850
Муж: Алексей Иванович
Церковь погоста Барута
Рождение ребёнка
01.10.1856
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.1861
Сын: Никандр
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1866
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.06.1869
Сын: Федор
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Рождение ребёнка
29.09.1872
Дочь: Левченкова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Иванович
Смерть
23.03.1906
Похороны
Неизвестно
Погост Барута