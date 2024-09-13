Савченко (Коблик) Пелагея Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко (Коблик) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна

Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рая

Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Савченко) Вера

Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович

Смерть
Неизвестно

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