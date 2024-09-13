Савченко (Коблик) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевелева (Савченко) Надежда Макаровна
Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рая
Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Савченко) Вера
Отец ребёнка: Савченко Макар Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно