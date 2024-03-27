(Хисаметдинова) Гульбагида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хисаметдинова) Гульбагида

Место рождения

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Хисаметдинов (хисамутдинов) Хисметулла

Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Бибигафи

Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1833

Сын: Хисаметдинов (хисамутдинов) Тухватулла

Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1837

Сын: Хисамутдинов Феткулла

Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1840

Сын: Хисаметдинов (хисамутдинов) Рахметулла

Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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