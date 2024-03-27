(Хисаметдинова) Гульбагида
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Бибигафи
Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин
Рождение ребёнка
1833
Сын: Хисаметдинов (хисамутдинов) Тухватулла
Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Сайфулмулюков (сайфулмулюков Хисамутдин) Хисаметдин
Рождение ребёнка
1840
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно