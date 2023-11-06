Соловов Никита (Николай) Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
30.01.1895
Жена: Соловова Анна Николаевна
Жених: д. Ухорской крестьянский сын Николай (Никита) Антонов Соловов 17л 9 мес. православного вероисповедания 1 браком Невеста: д. Ухорской крестьянская дочь девица Анна Николаева Барабанова православ... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1897
Сын: Соловов Андрей Никитин (Николаев)
Мать ребёнка: Соловова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
28.07.1903
Мать ребёнка: Соловова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно