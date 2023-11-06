Соловов Никита (Николай) Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловов Никита (Николай) Антонович

Соловов Никита (Николай) Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1895

Жена: Соловова Анна Николаевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Жених: д. Ухорской крестьянский сын Николай (Никита) Антонов Соловов 17л 9 мес. православного вероисповедания 1 браком Невеста: д. Ухорской крестьянская дочь девица Анна Николаева Барабанова православ... Показать все
Рождение ребёнка
28.09.1897

Сын: Соловов Андрей Никитин (Николаев)

Мать ребёнка: Соловова Анна Николаевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.07.1903

Сын: Соловов Борис Никитин

Мать ребёнка: Соловова Анна Николаевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close