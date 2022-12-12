Белоусова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Белоусов Захар Андреевич

Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1906

Сын: Белоусов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Сын: Белоусов Федот Андреевич

Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1913

Сын: Белоусов Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович

Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Андрей Ефимович

Смерть
Неизвестно
Рогозиха, Павловский муниципальный район, Алтайский край
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