Белоусова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Белоусов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Белоусов Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Белоусов Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно