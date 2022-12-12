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Есаков Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Есаков Иван Иванович

Мать: Есакова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Есакова Ксения Павловна

Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Есаков Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Есаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Есаков Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Ксения Павловна

Смерть
Неизвестно
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