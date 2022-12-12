Есаков Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Есаков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Есакова Ксения Павловна
Набережное, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Есаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есакова Ксения Павловна
Смерть
Неизвестно