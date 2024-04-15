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Черепанов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Черепанов Иван Степанович

Мать: Черепанова Палагея Михайловна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Черепанов Фома Александрович

Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Черепанов Никифор Александрович

Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Елена Александровна

Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Черепанов Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна

Рождение ребёнка
?.11.1857

Сын: Черепанов Петр Александрович

Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черепанова Катерина Емельяновна

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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