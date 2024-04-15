Черепанов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1847
Сын: Черепанов Фома Александрович
Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Черепанов Никифор Александрович
Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Александровна
Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Черепанов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна
Рождение ребёнка
?.11.1857
Сын: Черепанов Петр Александрович
Мать ребёнка: Черепанова Катерина Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно