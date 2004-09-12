Кирпа Владимир Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.01.1944
Дата смерти12.09.2004
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1944
Отец: Кирпа Григорий Семенович
Мать: Кирпа Любовь Павловна
Бракосочетание
22.02.1969
Рождение ребёнка
23.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кирпа Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
22.08.1978
Сын: Кирпа Дмитрий
Мать ребёнка: Кирпа Людмила Анатольевна
Развод
13.12.1991
Смерть
12.09.2004