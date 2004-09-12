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Кирпа Владимир Григорьевич

Место рождения

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

27.01.1944

Дата смерти

12.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

Жена

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1978 г.р.

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1944

Отец: Кирпа Григорий Семенович

Мать: Кирпа Любовь Павловна

Тимашевск, Тимашевский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
22.02.1969

Жена: Кирпа Людмила Анатольевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
23.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирпа Людмила Анатольевна

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.08.1978

Сын: Кирпа Дмитрий

Мать ребёнка: Кирпа Людмила Анатольевна

Развод
13.12.1991

Жена: Кирпа Людмила Анатольевна

Черноморский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.09.2004
Черноморский, Северский муниципальный район, Краснодарский край
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