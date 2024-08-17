Стахеева Ненила Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Стахеев Селиверст Иванович
Отец ребёнка: Стахеев Иван Иванович
Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно