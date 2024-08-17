Стахеева Ненила Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахеева Ненила Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахеев Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Стахеев Селиверст Иванович

Отец ребёнка: Стахеев Иван Иванович

Торговище, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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