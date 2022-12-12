Копычева Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Копычев Афанасий Прокопьевич
Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья Прокопьевна
Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Прокопьевна
Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Прасковья Прокопьевна
Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Дарья Прокопьевна
Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно