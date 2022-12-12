Копычева Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копычева Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Копычев Афанасий Прокопьевич

Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья Прокопьевна

Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Прокопьевна

Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Прасковья Прокопьевна

Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Марфа Прокопьевна

Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Дарья Прокопьевна

Отец ребёнка: Копычев Прокофий Алексеевич

Ковыневка, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копычев Прокофий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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