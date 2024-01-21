(Сивухина) Марфа Емельянова
Место рождения
Дата рождения05.07.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1903 ст.
Отец: Сивуха Емельян Семенович
Мать: Сивуха Вера Филиппова
Крещение
06.07.1903 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 78 в АИС восприемники Фома Павлов Бачуркин Анастасия Адрианова Романенко
Смерть
Неизвестно