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(Сивухина) Марфа Емельянова

Место рождения

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

05.07.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1903 ст.

Отец: Сивуха Емельян Семенович

Мать: Сивуха Вера Филиппова

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Крещение
06.07.1903 ст.
Георгиевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф.144 Оп.6 Д.226 стр. 78 в АИС восприемники Фома Павлов Бачуркин Анастасия Адрианова Романенко
Смерть
Неизвестно

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