Глушаев Никита Семёнович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1790
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790
Отец: Глушаев Семен Галактионович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1810 ст.
Мать ребёнка: Глушаева ?
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Глушаев Иван Никитич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1822
Мать ребёнка: Агрофена Несторовна
Рождение ребёнка
05.05.1825 ст.
Мать ребёнка: Агрофена Несторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глушаева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Несторовна
Место жительства
Неизвестно
Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1854