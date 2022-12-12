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Глушаев Никита Семёнович

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Место рождения

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1790

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1790

Отец: Глушаев Семен Галактионович

Мать: не указана

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
11.02.1810 ст.

Сын: Глушаев Леонтий Никитич

Мать ребёнка: Глушаева ?

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Глушаев Иван Никитич

Мать ребёнка: не указана

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1822

Сын: Глушаев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Агрофена Несторовна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1825 ст.

Сын: Глушаев Симон Никитич

Мать ребёнка: Агрофена Несторовна

Глушаевы, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глушаева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Несторовна

Место жительства
Неизвестно
Атамановщина, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1854
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