Разумов Михаил
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смерти07.02.1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Разумов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) Любовь
Мать ребёнка: Разумова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Разумова) ?
Мать ребёнка: Разумова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Валерий
Мать ребёнка: Разумова Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Разумов Иван
Мать ребёнка: Разумова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Разумов Дмитрий
Мать ребёнка: Разумова Татьяна
Рождение ребёнка
22.12.1926
Сын: Разумов Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Разумова Татьяна
Яблонное, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
07.02.1945