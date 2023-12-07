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Разумов Михаил

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Место рождения

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

07.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Разумов Иван

Мать: не указана

Юрьевец, Юрьевецкий муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) Любовь

Мать ребёнка: Разумова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Разумова) ?

Мать ребёнка: Разумова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Валерий

Мать ребёнка: Разумова Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Разумов Иван

Мать ребёнка: Разумова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Разумов Дмитрий

Мать ребёнка: Разумова Татьяна

Рождение ребёнка
22.12.1926

Сын: Разумов Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Разумова Татьяна

Яблонное, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
07.02.1945

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