Соколов Никифор Ефимович
Место рождения
Дата рождения09.02.1905
Дата смерти23.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1905
Отец: Соколов Ефим Андрианович
Мать: Соколова (Бучкина) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Старатель, золотоискатель.
Бракосочетание
1925
Рождение ребёнка
01.03.1925
Дочь: Тонких (Соколова) Галина (Агафья) Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
14.01.1926
Сын: Соколов Василий Никифорович
Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.10.1931
Дочь: Харитонова (Соколова) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
13.08.1937
Сын: Соколов Григорий Никифорович
Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.10.1941
Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна
Смерть
23.12.1942