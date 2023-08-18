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Соколов Никифор Ефимович

Место рождения

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

09.02.1905

Дата смерти

23.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1905

Отец: Соколов Ефим Андрианович

Мать: Соколова (Бучкина) Анна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Работа или профессия
Неизвестно
Старатель, золотоискатель.
Бракосочетание
1925

Жена: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.03.1925

Дочь: Тонких (Соколова) Галина (Агафья) Никифоровна

Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
14.01.1926

Сын: Соколов Василий Никифорович

Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна

Большая Салба, Идринский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.10.1931

Дочь: Харитонова (Соколова) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
13.08.1937

Сын: Соколов Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна

Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.10.1941

Сын: Соколов Ефим Никифорович

Мать ребёнка: Соколова (Зырянова) Анисья Тимофеевна

Артемовск, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
23.12.1942

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