Скитневский Григорий Евсеевич
Место рожденияТверская губерния
Дата рождения1912
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Скитневский Евсей
Тверская губерния
Развод
Неизвестно
Жена: Скитневская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Скитневская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скитневская ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Скитневская Анастасия
Военная награда
Неизвестно
Награды орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» и др. медалями. Звания старший лейтенант капитан Должности командир роты автоматчиков 1100-го стрелкового полка 327-й стрелковой ди... Показать все
Смерть
1972
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Колпинское кладбище Ленинграда