Скитневский Григорий Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитневский Григорий Евсеевич

Место рождения

Тверская губерния

Дата рождения

1912

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Скитневский Евсей

Мать: не указана

Тверская губерния
Развод
Неизвестно

Жена: Скитневская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Скитневская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скитневская ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скитневская Анастасия

Военная награда
Неизвестно
Награды орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда» и др. медалями. Звания старший лейтенант капитан Должности командир роты автоматчиков 1100-го стрелкового полка 327-й стрелковой ди... Показать все
Смерть
1972
Ленинград
Похороны
Неизвестно
Колпинское кладбище Ленинграда
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